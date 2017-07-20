Зарплаты первостольников выросли за год на 4 %

В Московском регионе уровень зарплат провизоров и фармацевтов увеличился за год в среднем на 4 % и составил во 2-м квартале 2017 года 49,5 тыс. рублей, выяснили эксперты рекрутинговой компании «КАУС-Медицина».

По данным исследования, работники аптек возглавляют Топ-5 самых востребованных позиций на фармрынке.

«Эти специалисты держатся в лидерах спроса не первый год, они высоко востребованы даже в период кризиса в связи с бурным развитием аптечных сетей как в Москве, так и по всей России, — комментирует ведущий консультант по подбору персонала «КАУС-Медицина» Наталья Смирнова. – Провизорам/фармацевтам работодатели предлагают сравнительно низкие зарплаты при высокой интенсивности труда, что приводит к постоянной текучке кадров. Как часто бывает в сложные для ритейла периоды, работодатели расширяют функционал персонала. Заведующие аптекой все чаще совмещают административную работу с работой за первым столом, и все это на фоне незначительного повышения или сохранения прежнего уровня заработной платы. Поэтому возрастает риск высокой текучести кадров. И хотя специалистов с амбициями на рынке довольно много, искать кандидатов становится все сложнее».

Как показали данные исследования, средние зарплаты директоров аптек в Московском регионе выросли за год на 3%, достигнув 64,5 тыс. рублей.

У руководителей аптечных сетей оклады остались на прежнем уровне (в среднем 90 тыс. рублей).

Наталья Маскина

«Фармперсонал»