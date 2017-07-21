Минздрав проинформировал о мониторинге цен на лекарства

В начале июля Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести мониторинг цен на лекарственном рынке страны. Главная задача при этом — выявить факты необоснованного завышения стоимости препаратов. О результатах проверки рассказали сегодня представители Министерства здравоохранения.

Цены под контролем

Модернизация фармацевтических предприятий в Беларуси за последние годы принесла свои результаты: объем производства лекарств заметно вырос, а их ассортимент стал шире. Новые технологии и разработки белорусских ученых позволили заменить многие дорогостоящие импортные аналоги. Кроме того, на рынке появилось немало и новых белорусских оригинальных препаратов.

Как подчеркнули в Минздраве, цены на лекарства в стране под постоянным контролем. Это касается как продукции отечественных производителей, так и импортных поставщиков. Создана рабочая группа, в которую входят представители отечественных производителей, поставщиков, частных структур, специалисты Минздрава, а также авторитетные представители общественности. На их встречах постоянно обсуждаются тенденции в ценовой политике белорусских и иностранных компаний.

В свое время принято решение об установлении рекомендуемых предельных цен, выше которых стоимость лекарств в Беларуси быть не может. В перечень, который размещен на сайте РУП «Фармация», включено около 1,3 тыс. позиций. На рекомендуемые предельные цены ориентируются как поставщики, так и производители. Это позволило снизить стоимость, и по итогам работы за январь-май индекс цен в Беларуси не превышает 98,3.

«Мы договорились с производителями и поставщиками о том, что в случае изменения ценовой политики, связанной с объемом рынка, мы принимаем решение о том, что цены должны снижаться за счет оптовых надбавок», — рассказал заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

Баланс интересов

В Минздраве признают, есть отдельные лекарства, цены на которые в стране выше, чем в сопредельных. «Одной из объективных причин является то, что потребление в Беларуси таких лекарственных препаратов невелико, и поставлять их сюда для импортеров по определенным ценам невыгодно. Мы работаем с такими поставщиками, чтобы установить оптимальную цену, соблюсти баланс интересов. Ведь комфортно должно быть как нашим пациентам, так и поставщикам», — подчеркнул замминистра.

Импортируя лекарства, специалисты анализируют по прайс-листам входную цену, сравнивая ее с предыдущей поставкой. «Если цены выше, ведем переговоры, чтобы не допустить роста. Это системная работа, которая дает результат», — добавил представитель министерства.

Работа с поставщиками планово ведется в течение последних лет, и результат такой работы уже есть. Было выявлено, что около 200 наименований лекарств из 4,7 тыс. зарегистрированных в стране имеют более высокие цены, чем в сопредельных странах. «По ним мы прицельно работаем с поставщиками, — проинформировал Вячеслав Шило. — Из них по 33 позициям цены снижены до уровня сопредельных стран». В частности, были вопросы по ценам на такие препараты, как «Плавикс», «Ксарелто», «Предуктал». В результате их стоимость значительно снижена.

Что касается белорусских аналогов, то они дешевле. Т.е. пациенты при покупке имеют выбор.

Курс на снижение, или с акцентом на белорусское

Контроль показал, что часть препаратов белорусского производства стоит несколько дороже импортных аналогов, прежде всего поставляемых из Украины и России. Таких позиций всего 39. «Здесь, на наш взгляд, есть возможность проработать эти вопросы, что мы и делаем. В ближайшее время будут приняты все меры, чтобы цены были ниже, чем на импортные аналоги», — подчеркнул замминистра.

При этом важно понимать, что цена многих лекарств определяется стоимостью импортных субстанций, необходимых для их производства. В случае роста цены на них производители вынуждены реагировать, чтобы не нести убытки. Эта главная причина повышения стоимости отдельных препаратов.

Именно поэтому основной акцент сегодня сделан на создании инновационных предприятий по выпуску собственных препаратов. Ежегодно на рынке появляется более 100 наименований белорусских лекарственных средств. По данным на начало года, их производство в нашей стране осуществляли 33 предприятия. Совсем недавно открылось еще одно — «Нативита».

«Мы обеспечиваем потребность населения. Ежегодно увеличивается номенклатура лекарств. Самое главное, что мы используем в производстве и те технологии, и те субстанции, которые используют коллеги из-за рубежа, — подчеркнул заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин. — В этом году у нас стоит в плане освоения более 78 лекарственных средств. Реально более 60 мы уже освоили. И еще по инициативе предприятий в планах разработки и освоения стоит более 95 препаратов».

Благодаря господдержке в фармотрасли Беларуси в 2012-2016 годах реализовано более 27 крупных инвестпроектов. За этот период создано 12 новых фармацевтических предприятий.

Доля отечественных лекарственных средств в ценовом сегменте на внутреннем рынке составляет 57,3%. «Мы не стремимся к полному импортозамещению. Импорт должен быть, чтобы у наших пациентов всегда был выбор — купить отечественные или импортные препараты. Важно понимать, что белорусские фармпроизводители никогда не гонятся за крупными транснациональными компаниями, которые работают в высоком ценовом сегменте. Наша задача — обеспечить основную социально значимую номенклатуру, которая жизненно необходима для населения», — резюмировал Виктор Шеин.

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