Репортаж с биофабрики по выращиванию медицинских пиявок

Уникальность Научно-внедренческой фирмы «ГИРУД И.Н.», а точнее, на биофабрики, где выращивают медицинских пиявок в промышленных масштабах, заключается в том, что по объему производства медицинской пиявки балаковская биофабрика занимает в России второе место, и является единственным в мире предприятием по выпуску не имеющей мировых аналогов фармацевтической и косметической продукции, создаваемой на основе пиявки.

Чтобы в полной мере оценить масштабы деятельности НВФ «ГИРУД И.Н.», мы совершили настоящее путешествие в царство пиявок – универсальных и непревзойденных лекарей. Нашими гидами-проводниками в этой экскурсии стал директор предприятия Александр Базин и специалист по связям с общественностью Наталья Жукова.

Удивительное рядом…

Знакомство с биофабрикой началась с посещения маточного отделения, где содержатся пиявки-матки, которые своими крупными размерами и живописному окрасу существенно отличаются от «рядовых» пиявок.

Как рассказала Наталья Жукова, пиявки по своей природе являются гермафродитами, то есть имеют, как мужское, так и женское начало, поэтому если поместить вместе двух пиявок, то обе особи смогут принести потомство. Репродуктивный срок матки около трех лет, и за этот период она способна произвести на свет до шести поколений потомства.

Во время беременности пиявки на ее тельце появляется желтая полоска – кольцо оплодотворения, сигнализирующее о начале формирования будущих зародышей. В кольце оплодотворения образуются коконы, устроенные по принципу куриного яйца, где есть зародышевая масса и белок для питания.

На этапе инкубационного периода маток помещают в специально подготовленный торфяной грунт, который имитирует естественную среду, так как в природных условиях пиявка откладывает коконы в прибрежную полосу. Когда питательный белок в отложенном коконе заканчивается, нитчатки – так называют новорожденных пиявок, выбираются наружу для поиска питания. В одном таком коконе могут находиться до 30 особей пиявки.

В условиях биофабрики молодых пиявок несколько раз кормят свежей, прошедшей лабораторный контроль кровью, крупнорогатого скота, которая оперативно доставляется со скотобойни. Интересен и сам процесс кормления: в емкость с подогретой до температуры тела кровью опускается сито с мелкими ячейками, куда запускают голодных пиявок. За считанные минуты пиявки активно насыщаются, затем их тщательно моют и помещают в контейнеры с чистой водой. Каждый такой контейнер является домиком, в котором компактно проживают от 500 до 600 пиявок.

Контейнеры отправляются в цех выращивания пиявок, где их устанавливают на многоярусные стеллажи элеваторного типа – такая конструкция позволяет с максимальной эффективностью задействовать площадь помещения. Взрослая пиявка может обходиться без пищи несколько месяцев, поэтому на определенном этапе выращивания их кормление прекращается. К моменту встречи со своим пациентом пиявка должна быть голодной и очень активной.

Р азведение и выращивание пиявок — длительный, кропотливый и технологически сложный процесс, требующий соблюдения множества условий, а также высокого профессионализма всех сотрудников. Как выяснилось, балаковские пиявки чрезвычайно востребованы на отечественном рынке. В специальных термостойких контейнерах их отправляют практически во все регионы страны, а география рассылок это более 300 городов, включая страны СНГ.

В течение года на биофабрике выращивают до 2 миллионов пиявок. Несложно подсчитать, что за 25 лет деятельности НВФ ««ГИРУД И.Н.», в стенах биофабрики было выращено около 50 миллионов медицинских пиявок!

Пиявка и «Пиявит» как альтернатива домашней аптечки

Медицинскую пиявку часто сравнивают с одноразовым шприцем, в котором содержится более ста двадцати ценнейших для здоровья человека биологически активных веществ. Если бы фармацевтам удалось создать универсальный препарат, сравнимый по своему составу с ферментами, которые пиявка впрыскивает в человеческий организм в момент укуса, то наверняка это был бы самый востребованный препарат в мире!

Согласитесь, звучит фантастично, но такая таблетка могла бы комплексно воздействовать на весь организм: восстановить иммунитет, эффективно растворять тромбы и препятствовать образованию новых тромбов, разжижать кровь и снимать воспаление, вызванное застоем крови в сосудах. А еще успешно бороться с гипертонией, сахарным диабетом, мужской дисфункцией, восстанавливать репродуктивную способность у женщин!

Увы, фармацевтам не удалось создать такую универсальную таблетку. Зато у балаковских гирудологов появилась возможность создавать на основе медицинской пиявки уникальные лекарственные и косметические средства, в которых воплотились многие целительные свойства и возможности этого маленького доктора.

О новинках производства нам рассказал директор НВФ «ГИРУД.И.Н.» Александр Базин.

— По целительному воздействию на весь организм и минимальному количеству противопоказаний пиявку действительно можно считать панацеей от множества самых распространенных недугов. Если бы люди в качестве профилактики проводили 2-3 сеанса гирудотерапии в год, то большинство препаратов в домашних аптечках оказались бы невостребованными. Ведь пиявка во время укуса доставляет ударную дозу биологически активных веществ, которые воздействуют на весь организм комплексно. При этом пиявка находит именно те проблемные зоны, где происходят воспалительные процессы.

Однако в силу разных причин, а иногда и предубеждений, не у всех есть возможность воспользоваться гирудотерапией. Поэтому на базе нашего предприятия были разработаны разные формы гирудофармпрепаратов и гирудокосметики, в основу которых входит субстанция пиявки и натуральные экопропродукты.

Первым достижением нашей компании стал препарат «ПИЯВИТ», разработанный в 1994 году доктором биологических наук, профессором МГУ Изольдой Порфирьевной Басковой на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Суть этого изобретения в том, что пиявка определенным образом высушивалась, измельчалась и очищалась от примесей. В полученной таким образом субстанции сохраняются биологически активные компоненты, содержащиеся в секрете пиявки.

В ходе исследований выяснилось, что «ПИЯВИТ», предназначенный для лечения и профилактике тромбофлебита поверхностных вен, превосходит по антикоагулянтной активности, существующие отечественные и зарубежные препараты. Так же, как и пиявка, препарат оказывает комплексное оздоровительное воздействие на организм.

Например, люди страдающие сахарным диабетом могут принимать «ПИЯВИТ» в комплексе с предписанными лекарствами. Субстанция пиявки не только очистит и оздоровит сосуды, но и стабилизирует содержание сахара в крови.

На основе субстанции пиявки специалистами нашей компании были созданы новинки: косметический гель «Заживит», спрей «Пиявит», суппозитории (свечи ректальные) с экстратами медицинской пиявки и облепихи, глазные капли и лечебные мази.

Гель «Заживит» применяется для лечения любых травм кожного покрова, ушибов, растяжений связок и при укусах насекомых. Спрей «Пиявит» эффективен при солнечных и термических ожогах, при боле в спине, ушибах и травмах. Снимает ощущение тяжести и усталости ног, активизирует кровообращение, смягчает и увлажняет кожу. Надеемся, что наши новинки будут незаменимы во время дачного и отпускного сезона.

Из истории предприятия

НВФ «ГИРУД И.Н.» была основана в 1991 году супругами Виктором Викторовичем и Валентиной Гавриловной Копыльцовыми. 18 марта 2017 года на праздновании 25-летнего юбилея компании, ее президент и основатель В.В. Копыльцов в поздравительной речи обращенный к сотрудникам и партнерам отметил самые важные достижения коллектива.

«25 лет – это полноценный трудовой стаж одного поколения! Очень хотелось бы, чтобы при смене трудового поколения ваши дети продолжили ваше начинание. Вы делаете важное для страны дело – производите медицинскую пиявку, препараты для лечения людей. За этот период были изданы четыре книги – две по фундаментальным исследованиям в области гирудологии и две – по практическому применению медицинской пиявки. При биофабрике был открыт единственный в стране специализированный гирудологический центр, в котором восстановили здоровье тысячи людей!»,

30 марта 2017 года за неоценимый вклад в многовекторное развитие и общественную жизнь нашего района Виктору Викторовичу Копыльцову было присвоено высокое звание – Почетного гражданина Балаковского муниципального района.