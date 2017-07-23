В Госдуму внесен проект закона о тотальной маркировке лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект о тотальной маркировке лекарств. В пилотном проекте уже участвуют семь государственных ведомств и 16 участников фармрынка.

Госдума рассмотрит проект поправок к закону «Об обращении лекарственных средств» которые предполагают мониторинг движения лекарств от производителя до потребителя с помощью уникальных кодов.

Это позволит вычислить и устранить контрафактные и поддельные препараты. Заместитель главы ФНС Андрей Батуркин рассказал изданию «КоммерсантЪ», что с 1 июня начался добровольный эксперимент по маркировке 12 препаратов, в котором участвуют 16 организаций и 7 ведомств: ФНС (оператор), Минпромторг, Минздрав, Росздравнадзор, Таможенная служба, Минфин и Минсвязь.

К концу 2018 года к данной системе должны присоединиться все участники отрасли. По данным Росздравнадзора, в мониторинг будут включены 7 млрд упаковок в год. «Бюджет потратит на систему 247 млн рублей, производители оценить затраты пока затрудняются, но говорят, что на ценах они не скажутся», – пишет издание.

Постановление об экспериментальном внедрении маркировки лекарств было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в январе 2017 года.

Источник: КоммерсантЪ

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