«Обновление» и «Брынцалов-А» не поделили букву в названии глазных капель

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел иск ЗАО «ПФК «Обновление» (Новосибирская область) к ПАО «Брынцалов-А» (Москва) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Тауфорин» в отношении всех фармацевтических препаратов.

Желая начать выпуск глазных капель «таурин» под названием «Тауфрин», ПФК «Обновление» подала в Роспатент заявку на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака. Однако оказалось, что очень похожее наименование – с разницей в одну букву – еще в 2001 году закрепило за собой предприятие «Брынцалов-А». Срок действия регистрации 1 февраля 2021.

Переговоры о внесудебном урегулировании возникшего спора результатов не дали – московская компания настаивала на том, что намерена начать выпуск «Тауфорина» с октября 2018 года.

Появление на фармацевтическом рынке двух препаратов со сходными наименованием, потребительскими функциями и функциональным назначением, рассчитанными на один и тот же круг потребителей, могло бы как минимум внести путаницу и неразбериху, а в конечном итоге привести к финансовым потерям одного из производителей.

В своем исковом заявлении «Обновление» обращало внимание на то, что конкурент не пользовался товарным знаком и, стало быть, к нему должна быть применена статья 1486.1 Гражданского кодекса: правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, если он не использовался в течение любых трех лет после его госрегистрации.

Суд согласился с доводами истца и 3 августа 2017 года исковые требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»