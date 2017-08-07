Roche вновь грозят более 2 тыс. исков в связи с препаратом Accutane

После того, как компании Roche удалось убедить судью первой инстанции прекратить рассмотрение более 2 тыс. случаев наступления ответственности в связи с препаратом Accutane, ей придется отражать в суде обвинения в том, что препарат для лечения акне якобы вызывает болезнь Крона, сообщает FiercePharma.

Апелляционный суд штата Нью-Джерси восстановил в юридической силе иски, придя к выводу, что суд первой инстанции ошибочно исключил экспертные показания со стороны истцов. Такое решение было принято сразу после еще одного решения апелляционного суда, по которому была восстановлена юридическая сила отдельной группы из 335 исков, в которых, по данным New Jersey Law Journal, утверждалось, что препарат компании Roche вызывает воспалительную болезнь кишечника.

По информации, содержащейся в указанной публикации, компании Roche грозят более 2,5 тыс. случаев наступления ответственности в связи с препаратом Accutane только в округе Атлантик, штата Нью-Джерси.

От компании Roche не последовало немедленных комментариев в связи с решениями апелляционного суда.

Как отмечает судья Сьюзан Рейснер, «сага» с препаратом Accutane продолжается уже более 10 лет. Еще в 2015 г. судья первой инстанции встал на сторону Roche и отклонил более 2 тыс. исков, в которых утверждалось, что препарат якобы вызывает болезнь Крона, со ссылкой на то, что один из свидетелей со стороны истцов является экспертом в данном вопросе. В документе говорится также, что, по мнению судьи, истцы избирательно подходили к выбору доказательств. Апелляционный суд не согласился с этим мнением и вернул искам юридическую силу.

Accutane в свое время генерировал большие объемы продаж. Швейцарский фармпроизводитель вывел препарат с рынка с 2009 г. «по причинам, связанным с бизнесом». В то время компании уже грозили сотни исков в связи с данным препаратом.

Во многих случаях компании Roche удавалось выигрывать в апелляционном суде дела, грозившие вынесением приговоров, следствием которых стали бы многомиллионные выплаты. В июле прошлого года компания успешно «отбила» приговор о выплате 18 млн долл., тогда как апелляционный суд решил, что судья «совершил серьезную ошибку», позволив озвучить в суде одни факты и ограничив озвучивание других.

Ранее компании Roche удалось выиграть в апелляционном суде по искам на сумму 25 млн долл. (август 2015 г.), 2,1 млн долл. (2014 г.) и 10,5 млн долл. (2010 г.).

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»