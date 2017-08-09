Квартальная прибыль Novo Nordisk осталась на прошлогоднем уровне

Во II квартале 2017 г. прибыль датской фармацевтической компании Novo Nordisk составила около 10 млрд датских крон (1,6 млрд долл.), что соответствует показателю за аналогичный период 2016 г., сообщает FirstWord Pharma. Квартальный объем продаж вырос на 4% – 28,6 млрд крон (4,5 млрд долл.).

Продажи современных инсулинов сократились на 4% и составили 11,3 млрд крон (1,8 млрд долл.). При этом показатель по препарату Victoza вырос на 17% – до 5,8 млрд крон (915 млн долл.).

В компании отметили, что квартальный рост объема продаж обусловлен увеличением спроса на препарат для лечения ожирения Saxenda, объем продаж которого взлетел на 82% – до 686 млн крон (108,3 млн долл.).

Продажи в США выросли на 4% – до 15,1 млрд крон (2,4 млрд долл.).

По прогнозу Novo Nordisk, в 2017 г. показатель роста объема продаж составит 1–3%, операционной прибыли в национальных валютах – 1–5%.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»