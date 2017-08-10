В «Аптеке-Холдинг Рус» введена процедура наблюдения

Московский арбитражный суд признал обоснованным иск ООО «Битинг» к ООО «Фарм-Логистик» (ранее – ООО «Аптека-Холдинг Рус», ООО «Альянс Хелскеа Рус») о банкротстве и ввел в отношении должника процедуру наблюдения. «Аптека-Холдинг Рус» была операционной компанией дистрибьютора Alliance Healthcare Russia, вошедшего в группу «36,6». Общая сумма исковых претензий контрагентов к «Фарм-Логистик» в 2016 году превысила 3,3 млрд рублей, в 2017 было подано исков еще на 1,3 млрд рублей. Некоторые кредиторы компании подозревают, что «Битинг» уступил право требования индивидуальному предпринимателю, близкому к «Фарм-Логистик», и компания таким образом банкротит сама себя, но суд с этими доводами не согласился.

Иск о банкротстве к «Фарм-Логистик» был подан ООО «Биттнер Фарма» в октябре 2016 года. К иску присоединились другие кредиторы, в том числе «Битинг», «Биоком», «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», «Синтез», «Пик-Фарма».

Как следует из материалов дела, в феврале 2017 года кредитор ООО «Биттнер Фарма» был в порядке процессуального правопреемства заменен на ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс». Этот кредитор, в свою очередь, был заменен на ООО «МавиС». Однако суд посчитал, что «МавиС» является аффилированным лицом по отношению к «Фарм-Логистик», и отказал во введении наблюдения.

Далее суд рассмотрел заявление «Битинга» о признании «Фарм-Логистик» банкротом. Согласно материалам дела, в феврале 2017 года «Битинг» переуступил свои требования к «Фарм-Логистик» компании «Гуд Дистрибьюшн Партнерс». В мае «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» переуступила свои требования ИП Гоману.

Представитель «Пик-Фармы» возражал против удовлетворения требований ИП Гомана, посчитав, что договор уступки обладает признаками мнимой сделки и что ИП Гоман аффилирован с «Фарм-Логистик». Но суд посчитал, что аффилированность ИП Гомана с «Фарм-Логистик» не подтверждена, а потому решил, что заявление «Битинга» о признании «Фарм-Логистик» банкротом обосновано. Также суд постановил произвести процессуальное правопреемство на стороне кредитора, заменив «Битинг» на ИП Гоман.

Представитель группы «36,6» отказался от комментария, получить комментарий от «Битинга» Vademecum не удалось.

Председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Иван Саганелидзе в сентябре 2016-го заявлял, что с начала года были погашены долги поглощенных группой компаний на сумму 26,8 млрд рублей. В частности, по долгам Alliance Healthcare Russia перед производителями группа выплатила 5,8 млрд рублей, говорил он.

В декабре 2016 года АО «БДО Юникон» подало иск о банкротстве к другой структуре «36,6» – ООО «Аптека-А.в.е». В феврале 2017 года производство по делу было прекращено.

Объединенная группа «36,6» является крупнейшим игроком аптечного рынка России: она заняла первое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за 2016 год» с выручкой 47,9 млрд рублей. Аптеки группы расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Контролирующим акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» является кипрская Palesora Limited с долей 62,3%. Walgreens Boots Alliance принадлежит 15% объединенной компании, концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева – 10,08%, фонду Baring Vostok через компанию Douflero Holdings Limited – 13,73%.

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