«Полисан» приступил к строительству научно-технологического центра в Санкт-Петербурге

9 августа 2017 года началось строительство здания научно-технологического центра фармацевтической фирмы «ПОЛИСАН». На территории фармацевтического завода по адресу: ул. Салова, д. 72, корп. 2, лит. А была установлена первая свая будущего центра, сообщает пресс-служба компании.

Строительство 6-ти этажного здания общей площадью 4 844,05 кв. м и высотой 32,8 м продлится до сентября 2018 года.

В новом корпусе будут располагаться лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием для реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных отечественных лекарственных средств.

Часть помещений будет отведена под офисы, центр стабильности, конференц-зал и архив.

gmpnews