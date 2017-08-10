Большая фарма не имеет конкуренции в Мексике

Компании Большой фармы, в частности GlaxoSmithKline,Pfizer, Sanofi AstraZeneca, Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD), Novartis, Janssen-Cilag, Abbott Laboratories, Roche Holdings и Eli Lilly не имеют никакой конкуренции на мексиканском рынке, сообщает Reuters со ссылкой на отчет мексиканского антимонопольного ведомства (Cofece). По мнению авторов отчета, частично это происходит из-за несовершенства соответствующего законодательства.

При этом, уверен директор по экономическим исследованиям Cofece Хуан Мануэль Эспино, фармкомпании не делают ничего противозаконного.

В отчете говорится, что компании используют совершенно легальные способы продления рыночной эксклюзивности на свою продукцию, сдерживая тем самым конкуренцию со стороны производителей дженериков. Авторы отчета рекомендуют правительству ужесточить процесс выдачи вторичных патентов и активнее продвигать применение непатентованных аналогов.

Кроме легальных способов, полагает эксперт, некоторые компании заключают сделки «плата за задержку» (pay-for-delay), по условиям которых они платят дженериковым компаниям за задержку вывода на рынок их продукции.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»