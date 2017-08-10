За три месяца объем продаж Mylan вырос на 16%

Во II квартале 2017 г. объем продаж голландской фармацевтической компании Mylan вырос на 16% и составил около 3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. За этот же период прибыль компании составил 297 млн долл. против 168,4 млн долл. годом ранее.

Тем не менее, компания понизила прогноз на 2017 г. Так, объем продаж ожидается в пределах 11,5–12,5 млрд долл., а не 12,25–13,75 млрд долл. Аналитики прогнозируют 12,4 млрд долл. Прибыль на акцию прогнозируется в пределах 4,30–4,40 долл. Более ранний прогноз равнялся 5,15–5,55 долл. Аналитики ожидают 5,13 долл.

Как отметили в компании, в новом прогнозе учтены ожидаемые задержки ключевых лончей в США, в частности аналогов препаратов Advair и Copaxone. Поэтому прогнозы по ним будут учтены в финансовых показателях за 2018 г.

По словам представителя Mylan, на квартальный объем продаж в значительной степени повлияло снижение продаж автоинжектора EpiPen в США на фоне роста конкуренции и вывода на рынок авторизованного дженерика. Кроме того, компания Kaleo вторично вывела на американский рынок свой автоинжектор Auvi-Q in, а аптечная сеть CVS Health объявила о намерении продавать автоинжектор Adrenaclick компании Impax Therapeutics с 80%-ным дисконтом относительно цены на EpiPen. Также американский регулятор недавно одобрил автоинжектор Symjepi компании Adamis Pharmaceuticals.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»