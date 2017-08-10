Во II квартале резко возросло количество отзывов препаратов с рынка США

За период с апреля до конца июня с.г. с рынка США было отозвано больше лекарственных препаратов, чем за любой период с IV квартала 2014 г., сообщает In-Pharma Technologist со ссылкой на результаты исследования аналитической компании Stericycle ExpertSolutions.

По данным аналитической компании, во II квартале были отозваны 86 препаратов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отзывы значительной части препаратов классифицируются как отзывы I класса. По терминологии FDA, это означает значительный риск серьезных нежелательных явлений или смерти. Доля отзывов I класса во II квартале с.г. оказалась наивысшей с 2004 г.

Причиной отзыва примерно 74% препаратов во II квартале стали проблемы, связанные с удельной активностью препаратов – недостаточной или избыточной. Для сравнения: в I квартале с.г. по этой причине было отозвано 9,1% препаратов.

Средний объем отзыва составил 464 705 единиц: это – самый высокий показатель с IV квартала 2014 г. и третий по величине показатель с IVквартала 2011 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»