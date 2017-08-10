Россия вышла на латиноамериканский рынок диагностики туберкулеза

В начале августа на Кубу поставлена первая партия диагностического препарата российского производства для выявления туберкулеза на ранних стадиях. Первая поставка «Туберкулина» производства ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России (СПбНИИВС) реализована в рамках развития сотрудничества между российским предприятием и кубинским Министерством здравоохранения.

«Это, безусловно, важное событие как для нас, так и для всей Латинской Америки. Ежедневно от туберкулеза в мире умирает 4400 человек, и ранняя диагностика является признанным эффективным способом борьбы с этой болезнью. В минувшие выходные на Кубу была доставлена первая партия из 54 тысяч доз диагностического препарата для выявления туберкулеза производства СПбНИИВС – в будущем мы ожидаем расширения географии поставок на другие страны Латинской Америки», — сказал директор СПбНИИВС Виктор Трухин.

Партнером поставки выступил Латиноамериканский институт биотехнологий MECHNIKOV – совместное российско-никарагуанское предприятие по производству иммунобиологических препаратов. Логистику поставки, с учетом требований «холодовой» цепи, обеспечили специалисты компании DHL International GmbH.

Напомним, что в 2017 году СПбНИИВС традиционно осуществил поставки вакцины против гриппа в страны Латинской Америки в объеме 967 тысяч доз. Российскую вакцину будут применять для профилактики гриппа на Кубе и в Никарагуа.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»