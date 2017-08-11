Росздравнадзор обнаружил фальсифицированный Герцептин

Росздравнадзор изымает из обращения фальсифицированную серию лекарственного препарата Герцептин (трастузумаб), применяемого при лечении рака молочной железы. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (филиал города Ростова-на-Дону), информирует о необходимости изъятия из обращения фальсифицированного лекарственного препарата «Герцептин, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг, флаконы 440 мг (1) / растворитель – бактериостатическая вода для инъекций 20 мл, флаконы (1), пачки картонные» серии N7058/3/ В3017/2, на упаковках которого указано: «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария/произведено Дженентек Инк., США (лиофилизат) / Упаковано ЗАО «ОРТАТ», Россия», – говорится в письме.

Ведомство предлагает аптекам и медорганизациям провести проверку на наличие указанных в письме признаков фальсификации и сообщить о результатах в территориальные органы Росздравнадзора, которые должны будут изъять и уничтожить фальсификат.

За первое полугодие 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения 247 серий лекарств как отечественного, так и импортного производства, из которых 230 оказались недоброкачественными, 15 – контрафактными и две – фальсифицированными. Так, в мае 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения препарат Парацетамол-УБФ серии 10115, в таблетке которого была обнаружена металлическая проволока.

Источник: Росздравнадзор

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