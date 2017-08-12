Первый этап модернизации производства ООО «Фармэра» должен завершиться до конца года

9 августа глава администрации Рязани Олег Булеков провел очередное заседание инвестиционного совета, в ходе которого, в частности, был рассмотрен проект по созданию в областном центре производства лекарственных средств из готовых фармацевтических субстанций.

Реализация проекта по созданию производства лекарственных средств из готовых фармацевтических субстанций предусматривает модернизацию производства на ООО «Фармэра» в два этапа: по производству сиропов до декабря 2017 года и по производству инъекционных препаратов – до декабря 2018 года.

О деятельности предприятия и особенностях проекта рассказал его генеральный директор Александр Фучижи. В частности, по его словам, в августе этого года на предприятие поступит флаконная линия для производства лиофилизатов и линия для производства растворов во флаконах. В ноябре – ожидается поставка оборудования для производства растворов в преднаполненных шприцах.

В настоящее время на заводе ведутся подготовительные строительные работы и модернизация инженерных систем, модернизация и дополнительное оснащение лабораторий контроля качества, смонтирован комплекс чистых помещений для производства сиропов.

На просьбу Александра Фучижи рассмотреть возможность ремонта подъездной дороги, ведущей к ООО «Фармэра», глава администрации Рязани Олег Булеков поручил профильным управлениям подготовить в ближайшее время информацию об этом объекте и предложения по решению вопроса.

gmpnews