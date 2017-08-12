Рустам Иксанов стал вице-президентом по исследованиям и разработке продуктов компании «НоваМедика»

Вице-президентом по исследованиям и разработке продуктов фармацевтической компании «НоваМедика» назначен Рустам Иксанов.

«Уровень задач, который мы ставим перед нашим R&D-подразделением, это настоящий вызов в текущей ситуации на российском фармрынке. Уверен, что Рустам Иксанов, который обладает большим опытом разработки коммерчески успешных продуктов в разных компаниях, с этим прекрасно справится», – отметил генеральный директор «НоваМедики» Александр Кузин.

Рустам Иксанов работает на российском фармрынке более 17 лет. До прихода в «НоваМедику» он занимал должность директора по слияниям и приобретениям в компании «Валента Фарм», где также руководил развитием бизнеса по направлению «Гастроэнтерология». Он проводил разработку стратегических сценариев развития продуктового портфеля, управлял pipeline-проектами и отвечал за поиск потенциальных целей для приобретений (продуктов, разработок, компаний), подготовку и реализацию сделок.

Ранее Рустам Иксанов был вице-президентом по стратегическому развитию компании «Акрихин» (Polpharma), занимал руководящие должности в сфере разработки продуктов и развития продуктового портфеля в компаниях «Изварино Фарма» (Ferring Pharmaceuticals) и «Нижфарм» (Stada). А до этого – преподавал в Нижегородской государственной медицинской академии (НГМА) и работал врачом-терапевтом.

Он с отличием окончил НГМА. Кроме того, прошел специализированные программы по коммерциализации технологий в Академии народного хозяйства при правительстве РФ и по управлению и экономике фармации в Российском университете дружбы народов.

«Фармацевтический вестник»