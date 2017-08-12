Биотехнологии станут драйвером наибольшего прогресса в лечении рака за много десятилетий

В новом отчете о перспективах иммунотерапии небольшие биотехнологические компании и группы, занимающиеся разработками на ранних стадиях, определены как единый мощнейший фактор инновационных подходов к разработке иммунотерапевтических препаратов, сообщает PharmaTimes.

В отчете сделан вывод о том, что следующие пять станут наиболее перспективными в борьбе против рака с использованием иммунотерапевтических препаратов, таких как CAR-T, и терапевтических подходов, основанных на модерировании действия T-лимфоцитов, а также использовании механизмов врожденного иммунитета.

Отчет «Внутренние перспективы: сможет ли иммунотерапия победить рак?» (Inside Perspectives: Will Immunotherapy Knock Out Cancer?) китайской компании WuXi AppTec содержит прогноз о том, что в течение следующих 10 лет мы увидим более значительные прорывы, поскольку отрасль достигнет лучшего понимания функционирования иммунной системы. В настоящее время, помимо 20 компаний Большой фармы, более 130 небольших биотехнологических компаний занимаются разработками новых препаратов, и есть основания полагать, что небольшие компании более агрессивно работают над инновационными подходами к лечению. В конечном итоге, крупные фармкомпании, безусловно, поглотят наиболее перспективных игроков, стремясь достичь лидерства в сфере комбинированной терапии, которая, по мнению многих, позволит получить наиболее впечатляющие результаты.

Наряду с перспективами, в отчете обозначен ряд проблем, требующих скорейшего решения. Например, препараты на основе технологии CAR-T, демонстрирующие высокую эффективность в лечении рака крови, еще не показали достаточной эффективности в лечении солидных опухолей. Другой вопрос – насколько далеко мы можем пойти в обеспечении лечения всех пациентов, особенно субъектов с метастатическим раком поздних стадий.

В заключение, в отчете указано, что иммунотерапия перестает быть просто вариантом лечения рака, продлевающим жизнь или улучшающим ее качество; эта область развивается в направлении повышения эффективности лечения в целом. Внимание уделено также стоимости новых препаратов. Однако, фармкомпании испытывают «положительное» давление: от них требуют прорыва в улучшении исходов лечения для пациентов, а не просто постепенного улучшения.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»