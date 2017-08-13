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Для качественных изменений российской фарминдустрии нужны слияния и поглощения

Отечественная фармацевтическая индустрия сделала за последние годы серьезный рывок и продолжает наращивать темпы. Стартовавшая под эгидой Минпромторга стратегия «Фарма-2020» дала результаты. Но это ускорение связано в большей степени с внешними факторами: поддержкой со стороны государства и благоприятной рыночной конъюнктурой — курсом на импортозамещение. Теперь назрела необходимость в качественных изменениях самой фарминдустрии, двигателем которых должно стать укрупнение российских компаний через механизмы слияний и поглощений.

«Фармацевтический вестник»

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Август 13, 2017 | Просмотров: 47