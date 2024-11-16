Росздравнадзор ограничил в обращении более 5 млн единиц МИ

Как сообщила глава ведомства Алла Самойлова на IV Всероссийском форуме «Novamed-2024», в России ограничили 5 108 508 единиц медицинских изделий. Также ее словам, в рамках контроля и профилактики нарушений Росздравнадзор провел 1711 тыс. профилактических мероприятий, что в 3,5 раза превышает количество внеплановых проверок по сравнению с 2023 годом.

«На сегодняшний день, благодаря всем мероприятиям, проведенным в рамках контрольно-надзорной деятельности, более 5 млн единиц отдельных медицинских изделий ограничены в обращении», — подчеркнула Самойлова.

По данным Росздравнадзора, в 2024 году на российском рынке увеличилось число отечественных медицинских изделий до 41,4%, а общая доля медицинских изделий в обращении выросла на 33%. В реестре Росздравнадзора зарегистрировано около 37 тыс. изделий, из которых за последние пять лет добавлено порядка 12,5 тыс.

С 2024 года для регистрации медицинских изделий в России стало обязательным инспектирование производства. По словам Самойловой, на данный момент завершено 284 инспекции на различных площадках, еще 336 находятся в процессе. «Основной фокус направлен на российские производства, а также на зарубежные площадки в Китае, Южной Корее, США, Бразилии, Индии и Мексике. В среднем инспекция занимает 65 дней», — отметила Самойлова. Она добавила, что без прохождения инспекции регистрация медицинского изделия будет невозможна.

Важным направлением остается обеспечение технического обслуживания медицинских изделий, в том числе использование российских комплектующих для ремонта и замены деталей. В качестве примера Самойлова привела рентгеновские трубки. Российский аналог трубки CXB-750D от «Росатом РДС» обойдется в 15 млн рублей, тогда как импортная версия стоит 24 млн рублей.

gxpnews