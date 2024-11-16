РНИМУ за 1,3 млрд рублей откроет производство генотерапевтических препаратов

Пятиэтажное здание разместят на территории вуза в Москве по адресу: ул. Островитянова, 1. Первый этаж рассчитан для административных и вспомогательных помещений, а также склада фармацевтической продукции. На втором будет расположена лаборатория контроля качества с микробиологической группой, на третьем – блок наработки биомедицинских клеточных препаратов. На последнем этаже расположатся помещения инженерных систем.

В 2024 году подрядчику направят 368,6 млн рублей на выполнение работ, в 2025 году – 243,3 млн, в 2026 году – 516,2 млн, в последующие годы – 245,7 млн рублей.

В мае 2024 года проректор по учебной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Ребриков в ходе доклада «Персонализированная генотерапия» рассказал, что Минздрав РФ реализует два адресных федеральных инвестиционных проекта по возведению центров производства генотерапевтических препаратов. По словам Ребрикова, один такой центр планировалось расположить в РНИМУ, второй – в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. К 2027 году в центрах планируется производить 200 персонализированных препаратов в год.

В начале ноября НМИЦ им. академика В.И. Кулакова действительно разместил тендер на строительство аналогичного центра. Сумма вложений – 1,3 млрд рублей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в этом же месяце анонсировал открытие опытно-производственного центра, где будут разрабатывать и производить лекарственные препараты для лечения орфанных заболеваний, по которым пока не сформированы высокоэффективные методы. По словам Мурашко, всего запланировано три таких центра. Первый из них – в РНИМУ.