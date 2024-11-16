Путин назначил нового замруководителя ФМБА

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Николая Лишина. В конце октября 2024 года глава государства освободил от должности замглавы ФМБА Андрея Дыдыкина, который с апреля 2020-го координировал деятельность Управления спортивной медицины и цифровизации, Мобилизационного отдела и медорганизаций по вопросам цифровизации.
Информацию о Николае Лишине в открытом доступе найти не удалось. Vademecum направил запрос в ФМБА.
В июне 2024 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководство деятельностью ФМБА теперь осуществляет Президент России (с января 2020 года ФМБА подчинялось Правительству РФ, а до этого было в ведении Минздрава). Тогда же Путин переназначил Веронику Скворцову на должность руководителя ФМБА. Кроме того, в начале июля утверждено обновленное Положение о ФМБА. Согласно документу, всего у главы агентства может быть семь заместителей, в том числе один первый и один статс-секретарь.
Однако в документе отсутствовало упоминание Андрея Дыдыкина, причем официально об отставке чиновника тогда не объявлялось. Официально Путин освободил Дыдыкина от должности указом от 29 октября 2024 года.
Созданный в начале июля пост статс-секретаря – замруководителя агентства занял Николай Солнцев, ранее бывший главой Управления правового обеспечения и имущественных отношений ФМБА.
В августе глава государства утвердил обновленный список заместителей руководителя ФМБА. Тогда должности сохранили четыре чиновника ФМБА, в том числе Татьяна Яковлева – первый заместитель Вероники Скворцовой. Кроме того, новым заместителем главы ФМБА в конце октября стал Михаил Ратманов, с марта 2020 года возглавлявший Управление организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА, ранее работавший министром здравоохранения Самарской области.
Источник: Официальное опубликование правовых актов
Фото: kremlin.ru