Мишустин подписал постановление о продлении эксперимента по прослеживаемости лекарств

По решению правительства Российской Федерации эксперимент по контролю за оборотом лекарственных препаратов и фармацевтического сырья получил продление до середины 2025 года. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Инициированный в конце 2023 года экспериментальный проект предусматривает интеграцию информации от производителей фармацевтических субстанций в государственную систему «Честный знак». Процедура включает верификацию предоставленных сведений через информационные системы Росздравнадзора и других компетентных органов, что обеспечивает контроль подлинности и безопасности медикаментов на всех этапах производства.

Необходимость пролонгации эксперимента обусловлена корректировками, внесенными государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Модификации затронули механизмы взаимодействия информационных систем в части автоматизированной передачи данных о различных категориях веществ — лекарственных средствах, химических компонентах и реактивах. Координацию проекта осуществляет Центр развития перспективных технологий.

gxpnews