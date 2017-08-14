Эрик Патруйярд назначен генеральным директором Pfizer в России Методические рекомендации Росздравнадзора «Внесение изменений в регистрационные документы» » Росздравнадзор разъясняет порядок внесения изменений в регистрационные документы на медизделие Росздравнадзор разработал Методические рекомендации по внесению изменений в регистрационные документы на медицинское изделие. В документе прописаны следующие процедуры: — Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие; — Внесение изменений в регистрационные документы на медицинское изделие; — Замена регистрационного удостоверения на медицинское изделие; — Выдача дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие. В методических рекомендациях приводится перечень документов, необходимых для проведения каждой из процедур. Каждая процедура является самостоятельной. Например, одновременная подача заявления на получение дубликата и внесение изменений в регистрационное удостоверение невозможна. «Фармацевтический вестник»