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Росздравнадзор разъясняет порядок внесения изменений в регистрационные документы на медизделие

Росздравнадзор разработал Методические рекомендации по внесению изменений в регистрационные документы на медицинское изделие.

В документе прописаны следующие процедуры:

— Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие;

— Внесение изменений в регистрационные документы на медицинское изделие;

— Замена регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

— Выдача дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

В методических рекомендациях приводится перечень документов, необходимых для проведения каждой из процедур.

Каждая процедура является самостоятельной. Например, одновременная подача заявления на получение дубликата и внесение изменений в регистрационное удостоверение невозможна.

«Фармацевтический вестник»

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Август 14, 2017 | Просмотров: 15