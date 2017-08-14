Росздравнадзор разъясняет порядок внесения изменений в регистрационные документы на медизделие

Росздравнадзор разработал Методические рекомендации по внесению изменений в регистрационные документы на медицинское изделие.
В документе прописаны следующие процедуры:
— Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие;
— Внесение изменений в регистрационные документы на медицинское изделие;
— Замена регистрационного удостоверения на медицинское изделие;
— Выдача дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
В методических рекомендациях приводится перечень документов, необходимых для проведения каждой из процедур.
Каждая процедура является самостоятельной. Например, одновременная подача заявления на получение дубликата и внесение изменений в регистрационное удостоверение невозможна.