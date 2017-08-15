В Волгограде выясняют, кто выбросил в реку новые системы с растворами для диализа

Еще не улеглись страсти по поводу выброшенных в камыши Ростовской области бандеролей, недоставленных получателям Почтой России, как в соседней Волгоградской области разразился новый скандал. На этот раз в речной тине найдено 6 новых коробок с системами для перитонеального диализа, срок годности которых истекает лишь в марте 2019 года.

— Коробки с физрастворами КАПД/ДПКА 2 с 1,5% глюкозы были обнаружены во время планового экологического рейда по несанкционированным свалкам в спальном микрорайне Волгограда, в пойме реки Мокрая Мечётка, — рассказал активист волгоградского отделения ОНФ Армен Оганесян. – Я сделал запрос изготовителю препаратов ЗАО «РЕСТЕР» (Ижевск) по поводу судьбы данных лекарственных средств. Из ответа генерального директора предприятия стало известно, что системы были отгружены в адрес Волгоградского областного уронефрологического центра (ВОУЦ) 17.07.2017 г. по заявке ЗАО «Фрезениус СП».

«На нашем предприятии была проведена служебная проверка на предмет отношения нашей компании к утере систем, — написал руководитель ЗАО «РЕСТЕР» Сергей Шемякин в своем письме. — Прицеп транспортного средства был опломбирован. Утеря систем в процессе транспортировки исключена. На склад получателя товар прибыл без каких-либо потерь, что подтверждается отсутствием претензии со стороны получателя и отметкой в товарной накладной. Информация об обнаруженных системах передана непосредственно представителям ЗАО «Фрезениус СП», где также инициирована внутренняя проверка».

Одновременно информацию о ценной находке региональное отделение ОНФ направило в правоохранительные органы.

Интересно, что 14 августа состоялся электронный аукцион на поставку ВОУЦ растворов для перитонеального диализа. Начальная цена контракта 33,9 млн руб. Единственным участником, подавшим заявку, стало ЗАО «Фрезениус СП».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»