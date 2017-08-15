«Нацимбио» заключила госконтракты на поставку препаратов плазмы крови

«Национальная иммунобиологическая компания» (госкорпорация Ростех) заключила 11 государственных контрактов с Минздравом России на поставку препаратов крови: фактор свертывания крови VIII, в том числе с фактором Виллебранда, а также фактор IX. Общая сумма контрактов на поставку 236,5 млн МЕ (международных единиц) препаратов составила около 2,4 млрд рублей. До 1 сентября полный объем заказа будет доставлен в субъекты Российской Федерации.

Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева подчеркнула: «Препараты покроют потребность получателей на первое полугодие 2018 года. В ближайшей перспективе будут заключены еще несколько госконтрактов также для обеспечения нужд медучреждений в следующем году».

Холдинг поставляет лекарственные средства, предназначенные для обеспечения терапией лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155.

«Нацимбио» уполномочена распоряжением Правительства на реализацию функций единственного поставщика по поставкам препаратов плазмы крови до конца 2017 года. В апреле текущего года компания уже исполнила обязательства по 11 госконтрактам с Минздравом России, поставив более 549 миллионов МЕ (международных единиц) лекарственных средств. До конца 2018 года «Нацимбио» завершит строительство завода по производству препаратов крови в г. Кирове и введет в эксплуатацию первую очередь. Проект государственного значения, полностью финансируемый за счет средств компании и партнеров, создавших совместное предприятия «Киров плазма» для его реализации, позволит обеспечить российский рынок отечественными препаратами плазмы крови. После выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно перерабатывать до 600 т плазмы крови.

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных компетенций. В приоритете – иммунобиологические препараты и препараты для лечения инфекционных заболеваний. Стратегия развития компании предусматривает производство к 2025 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП и плазматических факторов крови в натуральном выражении, до 80% противотуберкулезных препаратов, до 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С на территории России. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

gmpnews