Глава Крыма пригрозил увольнением министру здравоохранения республики

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру здравоохранения региона Александру Голенко за нарушение исполнительной дисциплины. Глава региона предупредил, что за третий выговор подчиненных будет ждать увольнение.

Так Сергей Аксенов отреагировал на затягивание сроков открытия аптеки в поселке Аграрное. Виноват в этом, по мнению Аксенова, министр здравоохранения республики Александр Голенко.

«По итогам четырех месяцев прогонки бумажек друг другу, пока граждане ждут открытия аптечного киоска, выясняется, что это федеральная собственность Крымского федерального университета <…> Если бы открытие аптечного киоска было равносильно запуску ракеты на Марс и решить такие вопросы невозможно в такой ситуации, я бы понял», – цитирует агентство «РИА Новости» Сергея Аксенова.

На заседании регионального правительства он поручил «объявить всем выговоры, включая министра здравоохранения», за «невыполнение конкретных задач». «Сегодня выяснили, что вопрос по аптечным киоскам можно было решить за три дня, но письма писать проще. Влепите выговор министру здравоохранения за моей подписью, когда с отпуска выйдет, чтобы напомнить о том, что решать задачи и писать письма – это разные вещи», – возмутился глава региона.

Также он отметил, что следует разобраться с превышением штатной численности работников медучреждений. Об этом он также писал на своей странице в Facebook: «Руководство должно понимать, что, принимая на работу сотрудника и превышая установленную штатную численность, необходимо руководствоваться не только своими интересами, но и интересами коллектива. Мы понимаем существующую проблему с трудоустройством в сельских районах, однако, если устройство на работу сотрудника никак не связано с решением социальных проблем в населенном пункте, необходимо действовать строго в рамках закона».

Слова Аксенова разнятся с данными минздрава Крыма, который в начале июня 2017 года отчитался, что медучреждениям республики не хватает 900 врачей.

Источник: РИА Новости

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