Эксперт: планы по всеобщему внедрению маркировки с 2019 года выглядят малореалистичными

Производители лекарств понесут значительные финансовые затраты, связанные с внедрением на производственных линиях процесса маркировки продукции.

Как рассказал «ФВ» президент компании «Акрихин» Денис Четвериков, компания оценивает свои затраты на внедрение проекта в несколько миллионов евро.

«Проект маркировки сложный, длительный и затратный. План всеобщего внедрения с 2019 года выглядит малореалистичным», — пояснил он.

Кроме того, у представителей фармрынка вызывает сомнение тот факт, что иностранные производители смогут быстро адаптировать свой бизнес под локальный проект маркировки.

«В отличие, например, от Европы, где нужно делать только сериализацию, у нас нужно еще делать агрегацию, то есть маркировать короба, паллеты», — рассказал Денис Четвериков.

Ранее эксперты прогнозировали, что внедрение маркировки приведет к издержкам, которые повлияют на стоимость продукции.

По подсчетам отдельных представителей компаний-производителей с учетом амортизации расходов увеличение себестоимости препаратов составит порядка 2%.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому за производство или продажу лекарств без контрольных знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга лекарств предлагается установить административную ответственность.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»