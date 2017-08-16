UniCredit продал 19% акций компании «Отисифарм»

UniCredit Bank Austria продал 19,5% принадлежавших ему акций фармпроизводителя «Отисифарм». Мажоритарным акционером компании является основатель и совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин. В июне 2017 года ФАС разрешила подконтрольной Харитонину Augment Investments довести свою долю в «Отисифарме» до 100%.

UniCredit Bank Austria продал 19,5% принадлежавших ему акций фармкомпании «Отисифарм». В распоряжении банка осталось 0,0012% акций, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

О том, что UniCredit Bank владел 19,59% акций компании, говорилось в отчете фармпроизводителя за IV квартал 2016 года. В то же время в годовом отчете компании банк уже не упоминается. Там указано, что 53,94% акций компании принадлежали Augment Investments, а еще 17,5% – дочкам «Фармстандарта». «Остальные обыкновенные акции, или 28,31%, находились в свободном обращении», – сообщается в отчете.

В июне 2017 года ФАС разрешила Augment Investments Харитонина довести свою долю в «Отисифарме» до 100%. Еще раньше он начал консолидацию акций своей основной компании – «Фармстандарта». Доведя свою долю до 98,12%, Augment Investments в октябре 2016 года направила акционерам требование о принудительном выкупе ценных бумаг, торгующихся на Московской бирже. В январе 2017 года миноритарии «Фармстандарта» Валерий Приседский и Руслан Авдеев подали иски к Augment Investments, потребовав от компании возмещения убытков в связи с «ненадлежащим определением цены выкупаемых акций». Общая сумма исковых претензий составила 554,5 млн рублей. 9 августа производство по делу было приостановлено.

ПАО «Фармстандарт» – один из крупнейших российских фармпроизводителей, входит в ТОП3 дистрибьюторов бюджетного рынка Vademecum. Выручка компании в 2016 году составила 61,8 млрд рублей, чистая прибыль – 8 млрд рублей. Занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Выручка ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 года составила 26,8 млрд рублей, что на 50% больше, чем в 2015 году. Наибольшие продажи продемонстрировал противовирусный препарат «Арбидол», который компания продала на сумму 3,3 млрд рублей. Чистая прибыль «Отисифарма» увеличилась на 68% – до 6,2 млрд рублей.

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