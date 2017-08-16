«Губернские аптеки» превратили дискаунтер в аптеку для людей с ограниченными возможностями

Крупнейшая региональная аптечная сеть «Губернские аптеки» (Красноярский край) презентовала новый формат работы. Аптека №300, работающая в формате дискаунтера, теперь доступна для людей с ограниченными возможностями. По словам гендиректора сети Алены Поповой, опыт создания подобных аптек был позаимствован в других регионах – Омске, Екатеринбурге, но у красноярцев проект получился более масштабным.

«Это целиком и полностью инициатива предприятия, – сказала Алена Попова. – О подобном опыте мы узнали из специализированных изданий, решили, что в Красноярске тоже должна появиться такая аптека. В первую очередь с человеческой точки зрения. Миллионный город должен иметь подобного рода социально значимые объекты».

Аптека оборудована автоматическими раздвижными дверями с сенсорным датчиком, стекла помечены световыми маячками, а на стене график работы указан азбукой Брайля. Внутри – тактильные дорожки и специальная мемо-схема, которые позволяют на ощупь сориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения.

«У нас есть уникальный информационный стенд для всех клиентов, – рассказывает заведующая аптекой Надежда Панаско. – Он подстраивается под индивидуальные потребности посетителя. Для людей со слуховым аппаратом он работает в нужном звуковом режиме, для людей с проблемным зрением – меняет фон. Для колясочников экран опускается до уровня глаз. Стенд содержит всю информацию о товарах и ценах аптеки, а также позволяет оформить интернет-заказ».

Адаптивная касса, витрины с улучшенной визуализацией товаров, широкие проходы между ними, система «диалог» для общения сотрудников аптеки с глухонемыми людьми – это детали комплексного подхода к проекту «Доступная среда», отмечает Алена Попова.

Ассортимент товаров также дополнен товарами для целевой аудитории: например, в ортопедическом салоне с отдельным входом можно найти специальную ванну для людей, прикованных к инвалидному креслу, и кровать для лежачих пациентов.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»