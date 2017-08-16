Спрос на медицинских советников снизился

Исследовательская служба рекрутингового портала HeadHunter по просьбе «ФП» проанализировала динамику вакансий медицинских советников. Как выяснилось, спрос на данных специалистов с 2014 года снижается — в 2017 году вакансий в базе портала стало на 22% меньше, чем три года назад.

Резкий спад спроса был зафиксирован в первой половине 2016 года, когда количество предложений сократилось на 45% в сравнении с 2014 г. Во второй половине 2016 спрос увеличился, но в 2017 г. снова стал снижаться.

Эксперты кадровой компании «КАУС-Медицина» фиксируют и падение уровня зарплат медицинских советников. По данным исследования, в 2017 году в Московском регионе зарплаты медицинских советников снизились на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году средний уровень зарплаты медицинского советника составил 128,5 тыс. рублей, тогда как годом ранее 150 тыс. рублей. Впрочем, снижение зарплат за год характерно не только для этой категории персонала фармацевтических компаний, но и других специалистов, в частности сотрудников отделов продаж.

На позицию медицинского советника фармацевтические компании приглашают, как правило, специалистов с научной степенью в области медицины, биохимии или биологии, предпочтительно с практическим опытом по профильному направлению и хорошо отлаженными контактами в научной среде.

«На эту должность может претендовать специалист, который никогда не работал в фармацевтической индустрии, но соответствует вышеуказанным требованиям, — комментирует консультант компании «КАУС-Медицина» Вера Блажко. — Одно из немаловажных требований – знание английского языка, как минимум на техническом уровне, так как данная должность предполагает работу с материалами на английском языке, в том числе выполнение письменного перевода документов. Это требование является обязательным в представительствах иностранных компаний».

В функционал медицинского советника входят консультации специалистов фармкомпании (отделы регистрации, разработки и производства, маркетинга, медицинский отдел) по всем вопросам, связанным с использованием лекарственных препаратов, побочными эффектами их применения, методам работы с целевой аудиторией. А также подготовка и написание информационных материалов для конференций, презентаций и обучающих семинаров.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»