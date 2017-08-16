Ирина Запорожец назначена главой представительства Eli Lilly в России, СНГ и Израиле

Главой представительства Eli Lilly в России, СНГ и Израиле и гендиректором ООО «Лилли Фарма» стала Ирина Запорожец.

Она сменила на этом посту Эрика Патруйярда, который с 14 августа 2017 г. назначен генеральным директором Pfizer в России.

Как сообщили «ФП» в пресс-службе компании, Ирина Запорожец работает в Eli Lilly более 15 лет. За это время она занимала ряд руководящих должностей в России и в корпоративном офисе Eli Lilly в таких сферах, как маркетинг, отдел кадров, развитие продаж и в сфере этики и продвижения продукции.

Имеет степень МВА по маркетингу. Семья Ирины переедет в Россию до конца августа.

«Фармперсонал»