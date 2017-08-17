В 2018 году Нанолек будет полностью покрывать потребность российского рынка в ИПВ

Сегодня наблюдаются общемировые трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые объясняются возросшей мировой потребностью в данном препарате. Эта потребность связана с поэтапным полным переходом на использование ИПВ к 2019 году согласно Глобальному плану Всемирной организации здравоохранения по эрадикации полиомиелита, сообщает пресс-служба Минздрава России.

В результате искусственного дефицита объемы моновакцины, поступившей в нашу страну, снизились в 13,6 раза с 2,3 млн. доз до 169 тыс.

В этой связи Минздравом России совместно с Минпромторгом России

в срочном порядке были предприняты все необходимые организационные меры: ускорение начала импортозамещения ИПВ в нашей стране за счет локализации производства на базе комплекса Нанолек и внесение изменений в нормативные правовые акты, позволяющие использовать пятивалентную вакцину с Полио компонентом.

Правительством Российской Федерации также было дополнительно выделено из резервного фонда почти 1,2 млрд рублей. До конца августа Минздрав России заключит контракты на поставку 1 млн 74 тыс. доз поликомпонентной вакцины, и до 15 октября 60% от этого количества будут направлены в регионы. Впервые граждане России из групп риска получат бесплатный доступ к этой востребованной вакцине.

Как показывает проведенный Роспотребнадзором анализ выполнения плана прививок, принятые меры позволили за 6 месяцев 2017 года выполнить план по вакцинации и ревакцинации против полиомиелита на 50,8% и 51,5% соответственно и гарантировать проведение вакцинальной кампании до конца года в соответствии с планом.

Отметим, что уже в 2018 году Нанолек выйдет на объем производства ИПВ, позволяющий полностью покрыть потребность в вакцине и обеспечить бесперебойные поставки в регионы. Добавим, что Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова разработана отечественная ИПВ, клинические испытания которой начнутся в ближайшее время.

Данная ситуация с ИПВ еще раз подтверждает необходимость активного импортозамещения в такой стратегически значимой сфере, как вакцинация населения.

gmpnews