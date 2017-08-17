Всех российских фармработников планируется внести в реестр

Российские аптеки могут лишиться лицензии, если отпуском лекарств у них будут заниматься работники, не имеющие фармацевтического образования. Такие возможности регулятору дают поправки в постановление Правительства РФ № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности». Чтобы профессиональное сообщество с целью саморегулирования имело возможность следить за выполнением этих требований, будет создан Реестр фармацевтических работников. Об этом рассказала исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная фармацевтическая палата», эксперт Секции по медицине Экспертного совета при Правительстве РФ Елена Неволина на круглом столе «Будущее российских аптек: лишение лицензии за отсутствие фармобразования продавцов?», состоявшемся 16 августа в ИД «АиФ».

«Нарушение требований к специалистам переводится в разряд грубых потому, что мы уже подошли к тому, что это можно администрировать, — пояснила она. — До этого проверить было практически невозможно. Несмотря на то, что это требование присутствовало, у нас случалось и такое, что один диплом использовался 5-6 аптечными организациями и даже не в одном регионе. Теперь мы, выдавая свидетельство об аккредитации, учитываем специалиста, который пойдет работать в розничную торговлю. Этому способствует и введение системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования на протяжении всей профессиональной деятельности: специалист регистрируется на сайте, создает свой личный кабинет и раз в пять лет подтверждает свое свидетельство об аккредитации и мы его видим».

Эти меры, по мнению эксперта, создают основу для ведения реестра профессионалов фармрынка.

«Сейчас Национальная фармацевтическая палата тесно работает с Минздравом над тем, чтобы создать реестр фармацевтических работников и передать полномочия по его ведению профессиональному сообществу, — отметила г-жа Неволина. — И когда он будет постоянно вестись и актуализироваться, это позволит отслеживать, насколько реально наши специалисты занимаются фармацевтической деятельностью и работают в аптечных организациях».

Она подчеркнула, что сообщество честных профессионалов рынка страдает от недобросовестных аптечных организаций, действующих с нарушениями правил в целях получения прибыли, оно и стало инициатором поправок, с которыми в 2016 году выступила Национальная фармацевтическая палата. Изменения были утверждены постановлением Правительства №791 от 4 июля 2017 г. Теперь к грубым нарушениям относится невыполнение лицензиатом любого лицензионного требования, что может повлечь утрату лицензии на продажу лекарств.

Фото: Олег Кирюшкин

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»