«АК БАРС» Банк профинансирует расширение производства крупнейшей химико-фармацевтической компании

«АК БАРС» Банк и компания ОАО «Красфарма» подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумму 326 млн рублей РФ сроком до 60 месяцев.

Кредитные средства, предоставленные «АК БАРС» Банком, компания планирует направить на организацию производства новых высокоэффективных инновационных препаратов и расширение линейки выпускаемой продукции за счет комбинированных антибиотиков, препаратов в таблетках и капсулах, а также внедрение новых видов упаковки.

ОАО «Красфарма» является крупнейшей химико-фармацевтической производственной компанией с более чем 50-летним опытом производства лекарственных препаратов, соответствующих всем государственным и международным стандартам качества. Продукция компании реализуется на территории России, Средней Азии и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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