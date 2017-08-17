«Фарм СКД» и «Новофарм» не смогли оспорить обвинения в картельном сговоре

Арбитражный суд Москвы отказал компаниям «Фарм СКД» и «Новофарм», требовавшим отменить решения ФАС России, которая уличила их в картельном сговоре.

«Суд исследовал все материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства и поддержал позицию ФАС России. Дела о картелях наиболее сложны, и положительная судебная практика по ним помогает в борьбе с этим крайне негативным явлением», – заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По решению суда ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» будут привлечены к административной ответственности. В МВД России решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту антиконкурентного соглашения.

В декабре 2016 года ФАС признала компании «Фарм СКД» и «Новофарм» виновными в создании картеля при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений на сумму свыше 400 млн рублей. Образование картеля привело к поддержанию цен на торгах (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции»). Дело было возбуждено по заявлению Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки».

Президент России Владимир Путин поручил ФАС совместно с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой до 1 октября 2017 года разработать межведомственную программу по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

Источник: ФАС

vademec