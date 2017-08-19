Mylan заплатит Минюсту США $465 млн за манипуляции с ценами

Американская фармацевтическая компания Mylan и Минюст США достигли соглашения по поводу претензий министерства к неправильной классификации противоаллергического средства EpiPen в федеральной программе льготного страхования для малоимущих Medicaid. В результате Mylan заплатит штраф в размере $465 млн.

О том, что EpiPen в программе Mediacaid были классифицированы некорректно, Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщало еще в сентябре 2016 года. Mylan заявляла EpiPen в программе льготного страхования в качестве дженерика, продавая его как брендированный препарат. По данным американского Минздрава, таким образом правительство США переплатило 1,27$ млрд за препарат. Такая манипуляция со стороны Mylan объяснялось финансовой выгодой для компании: скидка по Medicaid для брендированных препаратов составляет 23,1%, тогда как для дженериков – 13%.

В ответ на претензии госорганов Mylan согласилась выплатить $465 млн еще в октябре 2016 года, но окончательное решение было принято только сейчас. Некоторые члены Конгресса посчитали такую санкцию слишком мягкой. «Избавляя Mylan от ответственности, мы даем компании возможность разворовывать деньги у нуждающихся в доступном лечении американцев», – возмутился Ричард Блументаль, сенатор-демократ из штата Коннектикут. Его слова приводит Reuters.

EpiPen представляет собой шприц с эпинефрином (адреналином), который предназначен для экстренной помощи при возникновении внезапных аллергических реакций, опасных для жизни, в том числе для самостоятельного применения.

Скандалы с EpiPen начались еще год назад, когда на резкое завышение цен обратили внимание сенаторы-республиканцы. Mylan подняла цену упаковки из двух шприцев EpiPen с 2008 по 2016 год со $100 до более чем $500. Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США, назвала действия компании возмутительными. После шквала критики в свой адрес Mylan приняла решение снизить цены на препарат, но только по программе помощи малоимущим пациентам.

Mylan – американская фармацевтическая компания, основанная в 1961 году, специализируется в основном на дженериковых препаратах. Продукция Mylan продается примерно в 140 странах. Количество сотрудников компании в феврале 2014 года – около 20 тысяч человек. Выручка Mylan в 2016 году составила $11,08 млрд.

Источник: Прокуратура штата Массачусетс

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