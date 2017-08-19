В Башкирии владельцы лабораторной сети купили производителя медтехники

Компания «Медэкспосервис», аффилированная с владельцами башкирской сети лабораторий «Медиалаб», приобрела 100% уставного капитала крупнейшей сервисной медорганизации региона ООО «Медтехника» у Министерства земельных и имущественных отношений республики. Цена, предложенная победителем торгов, составила 186,66 млн рублей.

Номинальная стоимость компании «Медтехника» на аукционе составляла 159,83 млн рублей. Также на покупку компании претендовало ООО «Энерго комплект», однако, их ценовое предложение не раскрывается. «Медтехника» занимается производством и обслуживанием медицинской техники, а также утилизацией медицинских отходов. Компания имеет 12 региональных представительств и 74 пункта техобслуживания в 42 городах и районах Республики Башкортостан. До реорганизации в декабре 2016 года являлось государственным унитарным предприятием. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Медтехника» в 2016 году составила 569,4 млн рублей, а чистая прибыль – 9,9 млн рублей.

Победитель торгов – ООО «Медэкспосервис», по данным СПАРК-Интерфакс, принадлежит Аминевой Гульнаре и Поляковой Наталье, они обе владеют по 50% уставного капитала общества. Выручка ООО «Медэкспосервис» в 2015 году – 338 тысяч рублей, а чистый убыток – 508 тысяч рублей. Директором компании является Аминев Рустам, который, в свою очередь, владеет 49-процентной долей в сети медицинских лабораторий «Медиалаб». 51% принадлежит Полякову Дмитрию. Лабораторная сеть «Медиалаб» присутствует в 11 городах Башкортостана, а также в Магнитогорске. Выручка ООО «Медиалаб» в 2015 году – 191,2 млн рублей, а чистая прибыль – 1,9 млн рублей.

В августе 2017 года о создании учреждения, которое будет заниматься ремонтом и техобслуживанием медицинского оборудования, сообщило правительство Республики Северная Осетия – Алания. Новое учреждение получило название «Медицинская техника Алании».

Источник: Коммерсантъ

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