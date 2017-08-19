В очередь за EMA

В конце июля истек срок подачи заявок от стран-членов ЕС на размещение на своей территории штаб-квартиры Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) после Brexit. Конкуренция была жесткая, заявки подали 20 стран. Теперь за работу примутся лоббисты и будут доказывать преимущества той или иной страны. Решение будет принято в ноябре. По мнению экспертов, наиболее высокие шансы у Нидерландов, Швеции и Бельгии.

В ходе презентации заявки в Брюсселе министр здравоохранения Нидерландов Эдит Схипперс особо подчеркнула способность страны обеспечить плавный процесс перевода штаб-квартиры EMA из Лондона и предоставить в распоряжение агентства отвечающее всем требованиям здание в деловом квартале Амстердама. Кроме того, она пообещала усилить голландское национальное агентство по лекарственным средствам и выделить 10 млн евро на расширение его научно-исследовательской базы, а также поддержать регуляторные органы других стран-членов Евросоюза. Понимая, что конкуренция среди стран-соискателей будет жесткой, она призвала принять во внимание, что даже в процессе переезда в другую страну работа EMA не должна прерываться. «Мы не можем допустить, чтобы пациенты расплачивались за политические игры», — заявила министр.

По мнению Эдит Схипперс, именно Нидерланды смогут предоставить EMA наилучшие условия для деятельности организации, в т.ч. качественное транспортное сообщение. В частности, она обратила внимание на то, что Амстердам расположен недалеко от Лондона и на первом этапе сотрудники, если захотят, смогут ежедневно ездить на работу из столицы Великобритании.

Ну и, естественно, г-жа министр отметила наличие в стране высококвалифицированных кадров в области медицины и фармацевтики и распространенность английского языка.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»