«Фармстандарту» достанутся контракты на леналидомид на сумму 5,5 млрд рублей

Минздрав подвел итоги восьми конкурсов на общую сумму 5,5 млрд рублей на поставку леналидомида, бестселлера программы «Семь нозологий» . Победителем стал «Фармстандарт», единственный участников конкурсов.

Минздрав подвел итоги восьми конкурсов на поставку препарата от миеломы леналидомид, объявленных в июле, следует из данных Zakupki360. Общая сумма закупок превысила 5,5 млрд рублей. Как указано на сайте госзакупок, на каждый из конкурсов была подана единственная заявка от «Фармстандарта», который был признан победителем всех торгов.

Контракты пока не опубликованы на сайте госзакупок, но вероятно, что «Фармстандарт» будет поставлять Ревлимид от Celgene, как и в предыдущие годы. В аукционной документации указано, что в ГРЛС зарегистрированы дженерики леналидомида от «Нативы» и «Лаборатории Тютор», но они не могут продаваться на российском рынке, поскольку действие патента на оригинал еще не закончилось. Цена на Ревлимид взята за основу при определении начальной максимальной цены контракта.

Производители дженериков с прошлого года пытаются обрушить монополию на леналидомид, патент на который действует до 2022 года. В закупочной сессии 2017 года борьба накалилась. По состоянию на август в ГРЛС зарегистрировано уже три российских аналога этого препарата — от «Генфы», «Нативы» и «Фармасинтеза». Весной Минздрав уже объявлял четыре тендера на поставку леналидомида, но после того, как заявку на них подала «Натива», тендеры были отменены. Тогда же «Натива» потребовала оригинатора выдать компании принудительный патент на препарат, судебное заседание по этому делу назначено на сентябрь 2017 года. В июле 2017 года компании «Генфе» удалось частично опротестовать патент на оригинальный препарат, впрочем, это не помогло компании поучаствововать в торгах.

ПАО «Фармстандарт» – один из крупнейших российских фармпроизводителей, входит в ТОП3 рейтинга дистрибьюторов бюджетного рынка Vademecum. Выручка компании в 2016 году составила 61,8 млрд рублей, чистая прибыль – 8 млрд рублей, основной владелец – Виктор Харитонин.

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