Демонтировав недостоверную рекламу, «Волжская аптека» продолжает настаивать на своей правоте

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение территориального органа ФАС РФ о признании словосочетания «Аптека низких цен» в витринах фармацевтической организации «Ладушка» недостоверной рекламой. Таким образом апелляционная инстанция отказалась удовлетворить исковые требования ООО «Волжская аптека», обжаловавшего решение Арбитражного суда, которое также поддержало позицию антимонопольного управления.

Предписание Волгоградского УФАС об устранении нарушения закона фармпредприятие добросовестно выполнило еще в феврале этого года, демонтировав с фасадов и витрин наклейки со словами «Аптека низких цен». Поскольку ООО является микропредприятием и ранее проблем с законом не имело, то к административной ответственности его привлекли в виде предупреждения. Тем не менее организация не согласилась с решением антимонопольного органа, поскольку увидела в нем нарушение ее прав в сфере предпринимательской деятельности, и обратилась в суд.

– Аргумент истца о том, что «аптека низких цен» — не реклама, а коммерческое обозначение, суд отклонил как неубедительный, — рассказала «ФВ» зам. руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко. – Как говорится в решении суда, «важно, что анализ информации на предмет наличия в ней признаков рекламы проводится с точки зрения простого потребителя, которому и адресована та или иная информация». Гражданин, который пожаловался на рекламный слоган «Волжской аптеки», пояснил, что рассчитывал на действительно низкую цену на препарат «Аторвастатин». Однако в другом предприятии, которое при этом не позиционировало себя как аптеку «низких цен», то же лекарство стоило более чем в два раза дешевле. Заявитель настаивал, что если организация не может выполнить условий, заявленных в рекламных слоганах, то такая реклама не должна размещаться.

Суд согласился с позицией потребителя, тем более что она совпадает с требованиями действующего законодательства. Решение Волгоградского УФАС оставлено без изменений.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»