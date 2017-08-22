Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «Третий лишний»

Антимонопольный орган предлагает не отклонять заявки иностранных поставщиков медицинских изделий в случае снижения ими начальной (максимальной) цены контракта в ходе закупки более чем на 25%. Предложения по внесению изменений в постановление Правительства РФ №102

были подготовлены ФАС России по поручению Аппарата Правительства РФ.

Напомним, действующее в настоящее время правило «третий лишний» исключает для иностранной компании возможность участия в торгах на закупку медицинских изделий, если среди их участников есть уже два российских производителя.

Однако ФАС считает, что при закупке медизделий нельзя не учитывать экономию бюджета, которую может дать выбор того или иного поставщика.

«Бюджеты здравоохранения всех уровней испытывают сегодня недостаток средств для закупок необходимых медикаментов и медизделий. Поэтому отклонять все заявки только на том основании, что организации не производят товар на территории России, без учета предлагаемой в них цены, нельзя. Если снижение цены на товар иностранного происхождения будет превышать 25%, от такой экономии бюджета не стоит отказываться», — пояснил «ФВ» зам. руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Порог в 25% указан в проекте постановления по предложениям профильных министерств и, по мнению ФАС, может быть снижен.

По поручению Аппарата Правительства РФ, ФАС проработала вопрос введения системы «процентных» преференций отечественным производителям медицинских изделий. Проект предусматривает 15-процентную преференцию при проведении закупок медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд с высокой степенью локализации производства в России.

«При совместном применении обе эти меры позволят сохранить конкуренцию на рынке и поддержат российских производителей медицинских изделий», — считает Рачик Петросян.

Однако представители отечественного медпрома выступают категорически против изменений в механизм «Третий лишний».

«Это выхолостит главный смысл инструмента поддержки. Даже сейчас иногда иностранным производителям удается убедить ЛПУ менять технические формулировки при госторгах, чтобы обойти это постановление. Как только появиться возможность еще прочнее занять свои позиции, недобросовестные игроки станут еще больше упражняться в написании техзаданий с блокирующими позициями», — прокомментировал ситуацию президент ассоциации «Здравмедтех» Александр Ручкин.

Эксперт сомневается в том, что иностранные компании смогут предлагать цены ниже 25% от начальной цены контракта.

«Российские изделия, в частности одноразовые, дешевле. Но всегда найдутся умельцы по заточке лотов, чтобы не пускать на торги российские компании. Конечно, иностранные компании пытаются бороться, потому что они теряют долю рынка, деньги, они этому не рады и вынуждены снижать цены. Российская промышленность им мешает жить и работать так, как они привыкли это делать многие годы», — добавил Александр Ручкин.

На фото: Александр Ручкин.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»