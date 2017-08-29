Минпромторг наделили дополнительными полномочиями по координации деятельности в сфере фармпроизводства

Правительство РФ внесло изменения в Положение о Министерстве промышленности и торговли РФ. Соответствующее постановление №1011 от 25.08.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с изменениями, Минпромторг является уполномоченным органом РФ: по координации деятельности в сфере обращения лекарственных средств в части их производства; по представлению в ЕЭК сведений о фармацевтических инспекторах для формирования реестра фарминспекторов государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, министерство отвечает за ведение базы данных о выданных, отозванных сертификатах соответствия фармпроизводителей требованиям правил GMP; инициирует проведение фарминспекций производства лекарств на соответствие требования правил GMP; отвечает за выдачу, приостановление или прекращение действия сертификатов соответствия фармпроизводителей требованиям правил GMP ЕАЭС.

Осуществление полномочий, возложенных в соответствии с настоящим постановления, будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромторгу России на руководство и управление в установленной сфере деятельности.

«Фармацевтический вестник»