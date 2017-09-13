Минздрав предложил налоговый вычет за покупку лекарств из списка ЖНВЛП

Минздрав предложил расширить список лекарственных препаратов, после покупки которых физические лица могут получить налоговый вычет. Сейчас в него входит около 400 лекарств, утверждаемых правительством, а Минздрав предлагает возвращать налог за покупку всех препаратов из категории жизненно важных (ЖНВЛП) – в этом списке свыше 600 позиций. Соответствующий законопроект опубликован на regulation.gov.ru.

Минздрав предлагает внести изменения в статью 219 Налогового кодекса, содержащую правила налоговых вычетов. Сейчас налоговый вычет полагается гражданам, которые покупали за свои деньги препараты, входящие в специальный одобренный правительством список. Он состоит примерно из 400 лекарств. Минздрав предлагает заменить этот список на перечень ЖНВЛП, содержащий около 600 международных непатентованных наименований (МНН). Это делается в целях «повышения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», – говорится в документе.

Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 6 октября.

Осенью 2017 года комиссия Минздрава одобрила включение в перечень ЖНВЛП 60 новых МНН. Если это решение будет одобрено правительством, то список ЖНВЛП будет расширен с 2018 года.

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