Минпромторг представит в Геленджике российские инновационные разработки ЛС

В рамках выставки второй ежегодной конференции «Биотехмед» Минпромторг России представит инновационные лекарственные препараты, разработанные российскими производителями.

Знакомство с передовыми проектами отечественных компаний, научно-исследовательских институтов, центров, университетов в области фармацевтической промышленности продолжится на презентационной площадке «Проектное ралли». Мероприятие организует Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с целью продвижения перспективных разработок, создания условий для инновационного развития фармацевтической отрасли.

Представлять компетентное мнение по проектам будет экспертная группа, в которую вошли представители Минпромторга России, Госкорпорации Ростех, Фонда «Сколково», Венчурного Фонда Primer Capital, Фонда перспективных исследований, RBV Capital, Ассоциации «Росмедпром», а также фармацевтического бизнеса. Они оценят проекты 14 разработчиков, которые связаны с созданием и производством лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, препаратов против вируса клещевого энцефалита, вакцин против ВИЧ и др. Стать гостями «ралли» приглашены более 40 российских и иностранных компаний отрасли.

«Считаем, что в рамках этого мероприятия будут привлечены потенциальные инвесторы, создана коллаборация между компаниями, которая позволит эти проекты перевести в область коммерциализации», — подчеркнул замглавы Минпромторга России Сергей Цыб в ходе пресс-конференции, посвященной программе «Биотехмед».

Приглашаем принять участие в «Проектном ралли», которое состоится 14 сентября в 16:15 в конференц-зале «Версаль А» отеля «Кемпински Гранд Отель Геленджик» по адресу: г. Геленджик, Революционная, 53.

Конференция «Биотехмед» состоится 14-15 сентября в Геленджике. Основными направлениями деловой программы станут инновационное медицинское оборудование, разработка и обращение лекарственных препаратов, инвестиционный климат и инфраструктура инноваций, тканевая инженерия и клеточные технологии, въездной медицинский туризм, промышленные и агробиотехнологии и инновации в сельском хозяйстве, ИТ в медицине, включая телемедицину и интернет вещей. Всего в основной программе заявлено 17 секций.

gmpnews