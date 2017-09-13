В России зарегистрировано 30 основных препаратов от ВИЧ-инфекции

Стоимость препаратов для терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией снизилась в два раза за полтора года, сообщила журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на церемонии открытия московского этапа Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, передает ТАСС.

«За полтора года — в два раза снизились стоимость препаратов от ВИЧ», — сказала министр.

Вероника Скворцова также сообщила, что охват современным лечением ВИЧ-инфицированных за 10 лет увеличился более чем в шесть раз, и по результатам первого полугодия 2017 года превысил 44%.

«Мы имеем все необходимые препараты, которые рекомендованы лучшими международными экспертами и ВОЗ. В России зарегистрировано 30 основных препаратов от ВИЧ-инфекции, это в три раза больше минимального перечня, рекомендованного ВОЗ. С этого года мы централизовали все закупки препаратов от ВИЧ на федеральном уровне, это позволило не только снизить их стоимость, но и увеличить охват лечением, привести схему лечения к лучшим международным эталонам. Уже сейчас мы можем сказать, что 80% больных, которые получают терапию, имеют вирусную нагрузку фактически нулевую. Мы должны к 2020 году обеспечить охват 90% ВИЧ-инфицированных необходимым лечением, постепенно переводя их на современные схемы», – передает слова Министра пресс-служба ведомства.

gmpnews