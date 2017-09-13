Alexion реструктурирует бизнес и сократит 20% персонала

Американская Alexion уволит около 600 человек и к середине будущего года переведет штаб-квартиру в Бостон в рамках мероприятий по реструктуризации бизнеса. Компания ожидает, что это позволит к 2019 году экономить около 270 млн долларов ежегодно, пишет STAT.

Решение о проведении реструктуризации обусловлено скорой потерей (в 2021 году) патентной защиты на главный лекарственный препарат компании экулизумаб, доход от продажи которого составляет 90% прибыли Alexion. Лекарственное средство стоимостью 700 тыс. долларов в год предназначено для терапии редкого заболевания иммунной системы – пароксимальной ночной гемоглобинурии. Экономическая стабильность компании также была подорвана приобретением разработчика орфанных ЛС Synageva за 8,4 млрд долларов.

В марте этого года Alexion сменила исполнительного директора: новым руководителем стал Людвиг Хантсон (Ludwig Hantson), ранее возглавлявший Baxalta. Назначение нового CEO последовало после скандала, завершившегося увольнением предыдущего директора – Дэвида Халлала (David Hallal). По результатам внутреннего расследования было заявлено, что агрессивная рекламная политика Халлала стала причиной федерального расследования деятельности Alexion. Сразу после своего назначения Хантсон полностью сменил топ-менеджмент компании и сократил финансирования непрофильной исследовательской деятельности.

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