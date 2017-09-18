Российская Фарма движется по пути интеграции в международное сообщество

Без интеграции российской фармотрасли в международное пространство, невозможно развивать собственные амбиции, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, выступая на второй GMP-конференции в Геленджике.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на вступление в PIC/S по процедуре pre-application.

Директор ГИЛС и НП Владислав Шестаков пояснил, что вхождение в эту организацию не дает взаимного признания сертификатов GMP, но это новый, большой шаг нашей страны к развитию компетенций на внешних рынках, а так же максимальной интеграции российской фармацевтической отрасли в мировое сообщество. Вхождение в PIC/S должно пройти в 2-а этапа. Первый этап может длиться от одного до трех лет и второй — от года до двух лет.

Как пояснил Владислав Шестаков, за 1,5 года работы российским инспекторатом проведено порядка 580 проверок иностранных площадок силами 58 инспекторов. За столь, весьма короткое, время удалось сформировать правильное мнение о российских специалистах, как профессионалах очень высокого уровня, и выработать уважение со стороны зарубежных коллег.

«Наши сотрудники — это лицо российской инспекции. Наша работа направлена на создание серьезного, правильного имиджа, необходимо, чтобы российскому сертификату доверяли и в других странах», – добавил Владислав Шестаков.

В то же время, как заметил Сергей Цыб, Министерство промышленности и торговли готовит новую программу для фармацевтической отрасли.

«Мы уже начали обсуждение новых подходов, нового отраслевого видения развития рынка с учетом текущих трендов, которые демонстрируют высокотехнологичные производства», – пояснил замминистра.

Отраслевая стратегия до 2025 года будет создаваться с участием игроков фармрынка. Предполагается разработка нового инструментария, механизмов поддержки для компаний с акцентом на развитие экспортного потенциала.

«Важно не просто формально скорректировать программу, а дать ясный горизонт дальнейшего развития», – пояснил Сергей Цыб.



В материале использована информация «Фармвестника»

gmpnews