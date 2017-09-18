«АстраЗенека» представила данные по следующему поколению биологических ЛП

Компания «АстраЗенека» и её международное подразделение, занимающееся исследованиями и разработками биологических препаратов, «МедИммьюн», представили данные исследований своего портфолио респираторных препаратов и разработок на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) 9–13 сентября 2017 г. в Милане (Италия). Компания анонсировала 48 докладов, включая 11 устных выступлений, которые посвящены вопросам неудовлетворенных медицинских потребностей в лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Среди наиболее важных докладов – данные исследований нового поколения биологических препаратов, которые действуют непосредственно на факторы развития респираторных заболеваний. В частности, в силу особой важности, позже основных материалов приняты к рассмотрению на конгрессе полные данные исследования IIb фазы тезепелумаба PATHWAY у пациентов с тяжелой неконтролируемой астмой. Тезепелумаб – первый в своем классе биологический агент, который действует на тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP) – основной фактор активации механизмов развития воспалительных процессов при бронхиальной астме. Кроме того, данные анализа исследований III фазы бенрализумаба SIROCCO и CALIMA у пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой позволяют подтвердить эффективность разрабатываемого лекарственного препарата и выявить группу пациентов, у которых будет отмечаться более выраженный ответ на терапию этим препаратом.

Том Кейт-Роуч (Tom Keith-Roach), вице-президент компании «АстраЗенека» по респираторным заболеваниям: «Данные по тезепелумабу и бенрализумабу, которые представлены на Конгрессе ERS, демонстрируют собой новое поколение респираторных биологических агентов, способных полностью изменить существующие подходы к ведению пациентов с бронхиальной астмой благодаря воздействию непосредственно на причину недуга. Респираторные заболевания – это одно из трех приоритетных направлений для компании «АстраЗенека». В 48 докладах мы продемонстрировали силу научной экспертизы компании и всю широту нашего быстрорастущего портфолио, которое способно изменить парадигму ингаляционной терапии».

Новые биологические препараты при тяжелой неконтролируемой бронхиальной астме

Результаты исследования IIb фазы тезепелумаба PATHWAY, в котором оценивается влияние тезепелумаба на частоту обострений у пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой (последние данные представлены в устном докладе OA3189).

Растущий объем данных, подтверждающих эффективность бенрализумаба – потенциального нового лекарственного препарата

Ретроспективный анализ исследований III фазы бенрализумаба SIROCCO и CALIMA, в которых выявляются ключевые факторы, позволяющие прогнозировать более выраженный ответ на терапию бенрализумабом у пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой (последние данные представлены в устном докладе OA2902).

Бенрализумаб подавляет процесс образования эозинофилов в дыхательных путях у пациентов с преднизолон-зависимой бронхиальной астмой (доклад OA3217, устное выступление).

У пациентов с бронхиальной астмой с высоким уровнем эозинофилов крови отмечается повышенный риск повторной госпитализации по поводу обострений (доклад OA3214, устное выступление).

Новые данные по защитным свойствам препарата будесонид/формотерол у пациентов с ХОБЛ с повышенным риском развития обострений

Результаты первого в своем роде ретроспективного анализа большого объема данных исследований III фазы INCONTROL 1, в котором оцениваются характеристики пациентов с ХОБЛ, которые могут повлиять на ответ на лечение будесонидом/формотеролом, по сравнению с монотерапией формотеролом. Данный анализ также посвящен оценке взаимосвязи между уровнем эозинофилов крови, риском обострения и выбором препарата для лечения ХОБЛ (доклад PA394 с постерной дискуссией).

Новые достижения в области болезнь-модифицирующих разработок

Получены данные, демонстрирующие понимание научных аспектов модификации болезни и персонализированной терапии, в том числе:

Новые данные о роли риновирусной инфекции в развитии дисфункциональных антибактериальных механизмов, способствующих обострению ХОБЛ (доклад ОА286, устное выступление).

Новые подходы к сегментации пациентов с бронхиальной астмой на основе таких биологических факторов развития болезни, как активация эозинофилов, Th17 и PI3Kgd (доклады PA1131, PA569 с постерной дискуссией, поздний доклад ОА2933 с устным выступлением и PA4920 с постерной дискуссией).

Прорывные технологии доставки лекарственных препаратов

Новые данные показывают возможности использования визуализации функций органов дыхания (Functional Respiratory Imaging – FRI) для выявления физиологического действия препарата PT003 (гликопирролат/формотерола фумарат) в форме дозированного аэрозольного ингалятора, созданного с помощью новейшей технологии доставки AerosphereTM, который обеспечивает улучшение конечных показателей функции легких у пациентов с ХОБЛ (доклад OA4404 с устным выступлением).

gmpnews