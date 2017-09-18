«Верофарм» (группа Abbott) подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «Бион»

18 сентября в Геленджике в рамках Второй GMP-конференции, организатором которой выступает Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга РФ, состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями «Верофарм»(группа Abbott) и «Бион».

Соглашение предполагает разработку высокотехнологичных субстанций для производства ЛС для лечения онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Производство планируется организовать на площадках «Верофарма» (группа Abbott) в Белгороде и Владимирской области.

«Наша новая инициатива служит развитию индустрии здравоохранения и способствует развитию научно-технического потенциала в России и за рубежом», — подчеркнула генеральный директор компании «Верофарм» (группа Abbott) Елена Бушберг.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»