На регистрацию препарата в ЕАЭС сертификат GMP Союза является обязательным условием

Испектораты России, Белоруссии и Армении готовы к проведению инспекций в соответствии с требованиями ЕАЭС. Об этом в ходе Второй GMP-конференции заявил начальник отдела координации формирования общих рынков лекарственных средств и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Дмитрий Рождественский.

Он напомнил, что в рамках подачи досье на регистрацию препарата в ЕАЭС сертификат GMP Союза является обязательным условием.

Отвечая на вопрос, когда реально стартует процесс регистрации препаратов в рамках ЕАЭС, Дмитрий Рождественский заявил, что на уровне комиссии весь комплекс вопросов решен, однако остались вопросы на уровне государств. Далеко не все члены ЕАЭС готовы к подключению к единой информационной системе. Без нее регистрация ЛС по децентрализованной процедуре невозможна.

В материале использована информация из презентации «GMP Евразийского союза как основа регулирования производства и изучения лекарственных препаратов», Д.А. Рождественский, к.м.н., Департамент технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия

gmpnews